Ох уж этот великий русский язык!

В ГД РФ приняли законопроект, который ограничивает использование иностранных слов в русском языке.

Основная цель законопроекта: недопущение главенства заимствованных слов над исконно русскими.

В указанных целях в проекте:

- прописаны области, где русский язык подлежит обязательному применению (образовательная, государственная и муниципальная сферы);

- предусмотрена система нормативных словарей, грамматик и справочников, в которых будут закреплены нормы использования русского языка в качестве государственного языка;

- установлен порядок формирования и создания такой нормативной системы словарей, справочников и грамматик;

- установлен запрет на употребление слов и выражений, которые не будут соответствовать установленным нормам русского языка;

- предусмотрена обязательная лингвистическая экспертиза проектов НПА на соответствие постулатам русского языка.