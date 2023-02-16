Ох уж этот великий русский язык!

В ГД РФ приняли законопроект, который ограничивает использование иностранных слов в русском языке.
Основная цель законопроекта: недопущение главенства заимствованных слов над исконно русскими.
В указанных целях в проекте:
- прописаны области, где русский язык подлежит обязательному применению (образовательная, государственная и муниципальная сферы);
- предусмотрена система нормативных словарей, грамматик и справочников, в которых будут закреплены нормы использования русского языка в качестве государственного языка;
- установлен порядок формирования и создания такой нормативной системы словарей, справочников и грамматик;
- установлен запрет на употребление слов и выражений, которые не будут соответствовать установленным нормам русского языка;
- предусмотрена обязательная лингвистическая экспертиза проектов НПА на соответствие постулатам русского языка.
Кажется, законодатель внемлет тургеневскую мудрость, что нужно беречь прекрасный русский язык и обращаться с этим могущественным орудием почтительно.
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