Армения обязуется обеспечить автоматический обмен информацией о финансовых счетах к 2025 году

Армения обязалась внедрить международный Стандарт ОЭСР об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (AEOI) к 2025 году.

Ереван, Армения

Стандарт AEOI внедряется в глобальном масштабе: 122 из 165 членов Глобального форума обязались начать автоматический обмен к определенной дате, а подавляющее большинство уже приступили к обмену. Такой глобальный охват является ключевым элементом обеспечения его эффективности в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Г-н Гаэль Перро, председатель Глобального форума, приветствовал приверженность Армении стандарту AEOI: «Глобальный форум будет отслеживать прогресс Армении в выполнении ее обязательства начать автоматический обмен к сентябрю 2025 года, и обновленная информация будет предоставляться членам Глобального форума и G20. Наш Секретариат будет помогать Армении во внедрении Стандарта и в решении любых проблем, которые могут возникнуть».

Глобальный форум является ведущим многосторонним органом, уполномоченным обеспечить соблюдение и эффективное применение юрисдикциями всего мира стандарта прозрачности и обмена информацией по запросу, а также стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Эти цели достигаются с помощью надежного процесса мониторинга и экспертной оценки. Глобальный форум также осуществляет обширную программу по наращиванию потенциала, чтобы поддержать своих членов в применении стандартов и помочь налоговым органам наилучшим образом использовать трансграничные каналы обмена информацией. Поддержка, оказываемая Секретариатом Армении, финансируется Европейским Союзом.