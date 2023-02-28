Новая функция в приложении «Госуслуги»: «Подтвержденное фото»

Многофункциональный портал «Госуслуги» обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к информации о государственных и муниципальных учреждениях и предоставляемых ими электронных услугах.

Используя портал «Госуслуги», россияне могут получить услуги разных ведомств, не выходя из дома, тем самым упрощая процесс оформления и экономя своё время. Функционал портала постоянно обновляется, поэтому предлагаем рассмотреть очередное нововведение, опубликованное Минцифрами - «Подтвержденное фото».

В мобильном приложение появился новый сервис, предназначенный для подтверждения личности граждан, и в том числе их возраст, без фактического предъявления паспорта. То есть эта функция поможет в простых ситуациях, когда понадобится показать паспорт либо подтвердить возраст.

Например, если понадобиться купить товар категории 18+ в магазине, а паспорт остался дома, то у продавца будет возможность убедиться в том, что покупатель совершеннолетний с помощью смартфона. Такой же метод можно использовать при входе в офисы или места, где впускают только лиц, достигших 18 лет.

Процесс загрузки подтвержденного фото в приложение достаточно легок и для этого понадобится всего лишь загранпаспорт и смартфон с NFC- модулем:

1. В приложении «Госуслуги» открыть раздел «Документы»;

2. В списке найти «Добавить фото»;

3. Ввести данные загранпаспорта;

4. Приложите смартфон к пластиковой части документа, где расположена NFT-метка — начнется сканирование и подтверждение данных;

Хоть и сервис работает в экспериментальном режиме, но процесс, действительно, быстрый и удобный.