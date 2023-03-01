Литва внедряет новый механизм определения процентов по договору налогового кредита

В Литве опубликован Приказ № 1К-15 Министерства финансов, устанавливающий новый механизм расчета процентов по договорам налогового кредита за отсрочку уплаты налогов и просроченные налоговые платежи.

Ранее процентные ставки основывались на государственных казначейских векселях, но они не выпускались с 2015 года. Также предусмотрено, что если министр финансов изменяет сумму процентов, измененная сумма применяется с первого числа следующего месяца.