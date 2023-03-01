Литва внедряет новый механизм определения процентов по договору налогового кредита

По договорам займа размер процентов за каждый день равен квартальной процентной ставке по государственным ценным бумагам (срок обращения ~12 месяцев) на вторичном рынке ценных бумаг, рассчитанной в последний рабочий день предыдущего календарного квартала, деленной на 365, и округляется до трех знаков после запятой (не менее 0,001); и
В отношении процентов за просрочку платежа сумма процентов за каждый день равна квартальной процентной ставке по государственным ценным бумагам (срок обращения ~12 месяцев) на вторичном рынке ценных бумаг, рассчитанной в последний рабочий день предыдущего календарного квартала, увеличенной на 7 процентных пунктов, разделенных на 365 и округленных до трех знаков после запятой (не менее 0,001).
Ранее процентные ставки основывались на государственных казначейских векселях, но они не выпускались с 2015 года. Также предусмотрено, что если министр финансов изменяет сумму процентов, измененная сумма применяется с первого числа следующего месяца.