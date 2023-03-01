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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Литва внедряет новый механизм определения процентов по договору налогового кредита

В Литве опубликован Приказ № 1К-15 Министерства финансов, устанавливающий новый механизм расчета процентов по договорам налогового кредита за отсрочку уплаты налогов и просроченные налоговые платежи.

Ксения Шилкина
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Механизм следующий:

  • По договорам займа размер процентов за каждый день равен квартальной процентной ставке по государственным ценным бумагам (срок обращения ~12 месяцев) на вторичном рынке ценных бумаг, рассчитанной в последний рабочий день предыдущего календарного квартала, деленной на 365, и округляется до трех знаков после запятой (не менее 0,001); и
  • В отношении процентов за просрочку платежа сумма процентов за каждый день равна квартальной процентной ставке по государственным ценным бумагам (срок обращения ~12 месяцев) на вторичном рынке ценных бумаг, рассчитанной в последний рабочий день предыдущего календарного квартала, увеличенной на 7 процентных пунктов, разделенных на 365 и округленных до трех знаков после запятой (не менее 0,001).

Ранее процентные ставки основывались на государственных казначейских векселях, но они не выпускались с 2015 года. Также предусмотрено, что если министр финансов изменяет сумму процентов, измененная сумма применяется с первого числа следующего месяца.

Приказ № 1К-15 вступает в силу с 1 мая 2023 года.

По материалам orbitax.com

#кредит#Литва
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#кредит#Литва