Италия утвердила законодательный декрет о внедрении DAC7

23 февраля Совет министров Италии утвердил законодательный декрет о введении правил обмена данными о доходах продавцов, которые они получают при использовании цифровых платформ (DAC7).
Эти правила введены Директивой Евросоюза 2021/514, принятой 22 марта 2021 года.
DAC7 должна решить проблемы, которые возникают с использованием цифровых платформ. В настоящее время доходы, получаемые посредством цифровых платформ, в большинстве своем не попадают в отчетность, по ним не уплачиваются налоги, и это случается чаще у случаях, когда цифровые платформы осуществляют свою деятельность на территории нескольких стран.
Для решения такой проблемы DAC7 ввела для операторов цифровых платформ обязанность информировать о полученных продавцами на их платформах доходах, а для государств-членов ЕС автоматический обмен такой информацией.
Новые правила в целом применяются с 1 января 2023 года.
По материалам Orbitax
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