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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Бразилия устанавливает новые правила трансфертного ценообразования в 2023 году

В Бразилии опубликована Нормативная инструкция № 2.132 от 17 февраля 2023 г., устанавливающая правила применения нового режима трансфертного ценообразования (ТЦО) страны к контролируемым сделкам, осуществляемым в 2023 г.

Ксения Шилкина
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Временная мера № 1.152 от 28 декабря 2022 г. предусматривала введение нового режима ТЦО, соответствующего стандартам ОЭСР.

Новый режим вступит в силу 1 января 2024 года, хотя налогоплательщики могут принять решение о применении правил ТЦО с 1 января 2023 года, что является необратимым выбором.

Для данной цели в Нормативной инструкции 2.132 предусмотрена форма, которую необходимо предоставить через Портал виртуального центра обслуживания (Портал e-CAC) в период с 1 по 30 сентября 2023 года. Нормативная инструкция 2.132 также включает положения, разъясняющие, как новые правила ТЦО будут применяться к контролируемым сделкам в 2023 году, если будет принято решение о переходе.

По материалам orbitax.com

#Бразилия#трансфертное ценообразование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бразилия#трансфертное ценообразование