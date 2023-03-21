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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Болгария вводит налог на сверхприбыль

Министерство финансов Болгарии объявило о публикации поправок в Налоговый кодекс (Tax and Insurance (Social Security) Procedural Code).

Ольга Кутяева
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Несебр, Болгария
Несебр, Болгария

Одной из ключевых мер является введение единовременного солидарного взноса, который будет взиматься со всех секторов экономики.

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Как сообщалось ранее, Болгария уже ввела солидарный взнос для сектора ископаемого топлива, который взимается по ставке 33% со сверхприбыли в 2022 и 2023 годах в размере, превышающем среднюю налогооблагаемую прибыль в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах, увеличенную на 20%.

Новый единовременный солидарный взнос для всех секторов будет уплачиваться по одинаковой ставке с аналогичными условиями, но только в отношении сверхприбыли, полученной в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года, в размере, превышающем 50% от средней налогооблагаемой прибыли в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах, увеличенной на 20%.

В качестве альтернативы налогоплательщики, облагаемые взносом, могут выбрать базу взноса в размере 50% от налогооблагаемой прибыли за 2023 год вместо прибыли в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

По материалам Orbitax

#Болгария
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Болгария