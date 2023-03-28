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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Уругвай вносит уточнения в отношении налогооблагаемого пассивного дохода из источников в Уругвае

Уругвай опубликовал Резолюцию DGI № 488/023 в Официальном вестнике, в которой разъясняются некоторые аспекты новых правил в отношении налогооблагаемого пассивного дохода из источников в Уругвае, введенных Законом 20.095.

Ксения Шилкина
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Ключевые моменты резюмируются следующим образом:

  • Доход, полученный от товарных знаков, которые продаются или используются за пределами Уругвая налогоплательщиками, являющимися частью многонациональной группы, всегда считается доходом из источника в Уругвае, независимо от того, является ли налогоплательщик квалифицированным юридическим лицом с достаточным экономическим присутствием;
  • Следующие доходы не считаются доходом из источника в Уругвае, если они получены налогоплательщиком, входящим в группу многонациональных компаний и не считающимся квалифицированным юридическим лицом с достаточным экономическим присутствием:

· условные (фиктивные) проценты, определяемые исполнительной властью, по займам или размещениям;

· доход, полученный от курсовых разниц, если они не получены от товарных знаков или иностранных активов, способных производить:

1. прибыль на капитал недвижимости;

2. дивидендный доход;

3. процентный доход; или

4. доход от роялти, за исключением дохода, полученного от прав ИС, который будет считаться доходом от источника в Уругвае в той мере, в какой этот доход не соответствует квалифицированному доходу в соответствии с нексусным подходом;

  • Налогоплательщики должны хранить документы, неопровержимо подтверждающие информацию, представленную в ежегодных аффидевитах, упомянутых в Постановлении, в течение как минимум срока исковой давности для целей налогообложения, который обычно составляет 5 или 10 лет в случаях налогового мошенничества или неподачи деклараций.

Новые правила применяются с 1 января 2023 года.

По материалам orbitax.com

#налог у источника#Уругвай
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог у источника#Уругвай