Уругвай вносит уточнения в отношении налогооблагаемого пассивного дохода из источников в Уругвае

Уругвай опубликовал Резолюцию DGI № 488/023 в Официальном вестнике, в которой разъясняются некоторые аспекты новых правил в отношении налогооблагаемого пассивного дохода из источников в Уругвае, введенных Законом 20.095.
Ключевые моменты резюмируются следующим образом:
· условные (фиктивные) проценты, определяемые исполнительной властью, по займам или размещениям;
· доход, полученный от курсовых разниц, если они не получены от товарных знаков или иностранных активов, способных производить:
1. прибыль на капитал недвижимости;
2. дивидендный доход;
3. процентный доход; или
4. доход от роялти, за исключением дохода, полученного от прав ИС, который будет считаться доходом от источника в Уругвае в той мере, в какой этот доход не соответствует квалифицированному доходу в соответствии с нексусным подходом;
Новые правила применяются с 1 января 2023 года.
По материалам orbitax.com
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