Приостановка плановых проверок будет продлена до 2030 года

Ближайшие 8 лет, а если быть точнее, то до 2030 года проверки, согласно утвержденным планам, будут реализовываться в отношении определённых объектов:

объектов, относящихся к категориям причинения вреда высокого и чрезвычайно высокого риска

объектов опасного производственного риска

объектов с классом опасности II - гидротехнические

Принятое решение должно обеспечить низкий уровень нагрузки на организации и одновременно являться процессом реформирования деятельности по надзору и контролю объектов производственного и прочего назначения.

В учреждениях образовательного направления, относящихся к группе с высоким риском, вместо проверки, согласно плану, как альтернатива, продлена возможность посещения объекта с профилактической целью. В ходе визита при выявлении нарушений и дальнейшего их устранения, могут быть оформлены предписания. Помимо этого, в соответствии с поручениями правительства и главы государства, могут быть осуществлены визиты профилактического характера.

Согласно данной реформы, создан единый перечень мероприятий по контролю и надзору. Заинтересованное лицо, используя личный кабинет, может:

следить за информацией о планируемых проверках

отслеживать принятые итоговые решения

посредством сервиса подать заявление в досудебном порядке в случае несогласия.