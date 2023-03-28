News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

Приостановка плановых проверок будет продлена до 2030 года

Ближайшие 8 лет, а если быть точнее, то до 2030 года проверки, согласно утвержденным планам, будут реализовываться в отношении определённых объектов:

Полина Мостепан
Обсудить
  • объектов, относящихся к категориям причинения вреда высокого и чрезвычайно высокого риска
  • объектов опасного производственного риска
  • объектов с классом опасности II - гидротехнические

Принятое решение должно обеспечить низкий уровень нагрузки на организации и одновременно являться процессом реформирования деятельности по надзору и контролю объектов производственного и прочего назначения.

В учреждениях образовательного направления, относящихся к группе с высоким риском, вместо проверки, согласно плану, как альтернатива, продлена возможность посещения объекта с профилактической целью. В ходе визита при выявлении нарушений и дальнейшего их устранения, могут быть оформлены предписания. Помимо этого, в соответствии с поручениями правительства и главы государства, могут быть осуществлены визиты профилактического характера.

Согласно данной реформы, создан единый перечень мероприятий по контролю и надзору. Заинтересованное лицо, используя личный кабинет, может:

  • следить за информацией о планируемых проверках
  • отслеживать принятые итоговые решения
  • посредством сервиса подать заявление в досудебном порядке в случае несогласия.

По материалам: Правительство РФ

#Постановление Правительства
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Постановление Правительства