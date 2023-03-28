Приостановка плановых проверок будет продлена до 2030 года

Ближайшие 8 лет, а если быть точнее, то до 2030 года проверки, согласно утвержденным планам, будут реализовываться в отношении определённых объектов:
Принятое решение должно обеспечить низкий уровень нагрузки на организации и одновременно являться процессом реформирования деятельности по надзору и контролю объектов производственного и прочего назначения.
В учреждениях образовательного направления, относящихся к группе с высоким риском, вместо проверки, согласно плану, как альтернатива, продлена возможность посещения объекта с профилактической целью. В ходе визита при выявлении нарушений и дальнейшего их устранения, могут быть оформлены предписания. Помимо этого, в соответствии с поручениями правительства и главы государства, могут быть осуществлены визиты профилактического характера.
Согласно данной реформы, создан единый перечень мероприятий по контролю и надзору. Заинтересованное лицо, используя личный кабинет, может:
По материалам: Правительство РФ
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь