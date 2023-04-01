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Полина Мостепан
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Выбор за вами: деньги или социальные услуги

Социальными услугами могут воспользоваться определенные лица льготной категории, такие как люди с ограниченными возможностями, дети-инвалиды, и в том числе участники Великой Отечественной войны. Обычные категории граждан, получающие пенсию по старости, право на получение набора социальных услуг (НСУ), к сожалению, не имеют.

Полина Мостепан
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Вышеуказанные категории граждан могут рассчитывать на следующие социальные услуги:

  • безвозмездное получение лекарственных средств и медицинских товаров, согласно утвержденному перечню
  • безвозмездное получение лечебного питания для детей с ограниченными возможностями
  • лечение в санаторно-курортных учреждениях по медицинским показаниям
  • безвозмездный проезд на транспорте, курсирующем между городами и железнодорожным сообщением (поездка в санаторное курортное учреждение и обратно к месту постоянного проживания).

У граждан есть возможность выбора –воспользоваться правом получения социальных услуг либо получать за них деньги. В случае выбора денежной компенсации, понадобится всего лишь подать заявление и сделать это можно посредством портала государственных услуг, социального фонда России (СФР) или в многофункциональном центре, но важно успеть подать заявление не позднее 1 октября текущего года. Тогда, согласно поданному заявлению, полагающиеся услуги будут заменены на денежную компенсацию с 1 января следующего года. Денежные выплаты будут поступать заявителю до тех пор, пока не поступит новое поручение о возврате социальных услуг и отмене компенсации.

Сумма компенсации хоть и ежемесячная, но к сожалению, не совсем утешительная: общая сумма компенсации социальных услуг с 01/02/2023 составляет 1 469 руб. и 74 коп., из которых 1 132 рубля и 03 копейки- компенсация на лекарственные средства или медицинские товары, отпускаемые согласно выписанному рецепту, в том числе пищевые продукты для лечебного питания, 175 рублей и 12 копеек –компенсация за отказ путёвки на прохождение лечения в санаторно-курортном учреждении, а компенсация безвозмездного проезда составляет 162 рубля и 59 копеек.

По материалам: Телеграм-канала Госуслуги

#социальная поддержка
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#социальная поддержка