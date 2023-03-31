Парламент Японии утвердил закон о глобальном минимальном налоге

Национальный парламент Японии принял закон о налоговой реформе, содержащий правило включения доходов, в основном в соответствии с глобальной системой налогообложения ОЭСР (GLOBE).

Палата советников, верхняя палата, одобрила закон 28 марта после того, как кабинет министров Японии представил законопроект 3 февраля.

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Законодательство в части, касающейся правил налогообложения доходов (IIR), предусматривает:

Данные правила применяются в основном таким же образом, как и Типовые правила: субъект, являющийся конечной материнской организацией группы многонациональных компаний, расположенных в Японии, который владеет (прямо или косвенно) долей участия в субъекте с низким налогообложением в любое время в течение финансового года должна уплатить налог, равный своей распределяемой доле в дополнительном налоге этого субъекта с низким уровнем налогообложения за соответствующий финансовый год.

Расчет доходов или убытков по системе GloBE, скорректированных покрываемых налогов, эффективной налоговой ставки и налога на добавленную стоимость также должен соответствовать Типовым правилам.

IIR будет применяться к финансовым годам, начинающимся 1 апреля 2024 года или после этой даты.

В Японии рассматривается законодательство, которое должно быть включено в налоговую реформу не ранее 2024 года, включая вопросы, которые ОЭСР, как ожидается, подробно обсудит в этом году, такие как правило недоналогооблагаемой прибыли (UTPR) и квалифицированный внутренний минимальный налог (QDMTT).