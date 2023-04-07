Ирландия опубликовала законопроект и консультации по Компоненту 2 GMT

31 марта Министерство финансов Ирландии опубликовало Заявление по внедрению глобального минимального налога (GMT) в рамках Компонента 2 (Pillar II).

Заявление основывается на результатах публичных консультаций, начатых в Ирландии в мае 2022 года, и призвано собрать отзывы заинтересованных сторон о предлагаемой законодательной реализации.

С этой целью к Заявлению прилагается проект предлагаемой законодательной базы.

Согласно Заявлению и прилагаемому проекту, Ирландия перенесет Директиву в рамках осеннего финансового законопроекта 2023 года, чтобы правила GLoBE начали применяться с 31 декабря 2023 года.

Предлагаемый законодательный пакет включает Правило включения доходов (Income inclusion rule, IIR) и Правило необлагаемых платежей (Undertaxed payments rule, UTPR). Проект не включает Квалифицированный минимальный налог на пополнение внутреннего бюджета (Qualified domestic minimum top-up tax, QDMTT), но предполагает, что он серьезно рассматривается.