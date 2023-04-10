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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Гонконг повышает проценты по сертификатам налоговых резервов

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил об увеличении годовой процентной ставки по сертификатам налоговых резервов с 0,7500% до 0,7667% с 3 апреля 2023 года.

Ксения Шилкина
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Сертификаты налоговых резервов облагаются простыми процентами, которые рассчитываются ежемесячно (включая часть месяца) с даты покупки до даты уплаты налога. Проценты начисляются тогда, когда сертификаты используются для уплаты налога, и проценты не начисляются, когда основная стоимость сертификата возвращается его владельцу.

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Новая ставка применяется ко всем сертификатам, приобретенным 3 апреля 2023 г. или после этой даты. На сертификаты, приобретенные до 3 апреля 2023 г., будут по-прежнему начисляться проценты по ставкам, действующим на соответствующие даты их покупки:

  • Для сертификатов, приобретенных 6 июня 2022 г. или позднее и до 3 октября 2022 г.: 0,1333% годовых.
  • Для сертификатов, приобретенных 3 октября 2022 г. или позднее и до 7 ноября 2022 г.: 0,1750% годовых.
  • Для сертификатов, приобретенных 7 ноября 2022 г. или позднее и до 5 декабря 2022 г.: 0,3167% годовых.
  • Для сертификатов, приобретенных 5 декабря 2022 г. или позднее и до 3 января 2023 г.: 0,4000% годовых.
  • Для сертификатов, приобретенных 3 января 2023 г. или позднее и до 6 марта 2023 г.: 0,5833% годовых.
  • Для сертификатов, приобретенных 6 марта 2023 г. или позднее и до 3 апреля 2023 г.: 0,7500% годовых.
  • Для сертификатов, приобретенных 3 апреля 2023 г. или позднее, до дальнейшего уведомления: 0,7667% годовых.

Проценты по сертификатам налоговых резервов всегда подчиняются общему правилу, согласно которому проценты перестают начисляться по истечении 36 полных месяцев.

По материалам orbitax.com

#Гонконг
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг