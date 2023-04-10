Гонконг повышает проценты по сертификатам налоговых резервов

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил об увеличении годовой процентной ставки по сертификатам налоговых резервов с 0,7500% до 0,7667% с 3 апреля 2023 года.
Сертификаты налоговых резервов облагаются простыми процентами, которые рассчитываются ежемесячно (включая часть месяца) с даты покупки до даты уплаты налога. Проценты начисляются тогда, когда сертификаты используются для уплаты налога, и проценты не начисляются, когда основная стоимость сертификата возвращается его владельцу.
Новая ставка применяется ко всем сертификатам, приобретенным 3 апреля 2023 г. или после этой даты. На сертификаты, приобретенные до 3 апреля 2023 г., будут по-прежнему начисляться проценты по ставкам, действующим на соответствующие даты их покупки:
Проценты по сертификатам налоговых резервов всегда подчиняются общему правилу, согласно которому проценты перестают начисляться по истечении 36 полных месяцев.
По материалам orbitax.com
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