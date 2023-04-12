Гонконг опубликовал законопроект о мерах по привлечению талантов в Гонконге

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о публикации законопроекта (Stamp Duty (Amendment) (No. 2) Bill 2023), который предусматривает введение льгот по гербовому сбору для привлечения и удержания талантов в Гонконге.

Законопроект направлен на реализацию меры по поиску талантов, объявленной в Политическом обращении 2022 года, путем введения механизма возврата (Proposed Refund Mechanism) в рамках режимов гербового сбора с покупателя (Buyer's Stamp Duty, BSD) и гербового сбора с нового жилья (New Residential Stamp Duty, NRSD) для лиц, не являющихся постоянными жителями Гонконга, которые въехали в Гонконг в соответствии co схемами приема талантов, приобрели жилую недвижимость в Гонконге после 19 октября 2022 года и впоследствии стали постоянными жителями Гонконга (Hong Kong permanent residents, HKPR).

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Представитель Правительства заявил, что в соответствии с предлагаемым механизмом возврата средств, если прибывающий талант приобрел жилую недвижимость в Гонконге после 19 октября 2022 года и впоследствии стал постоянным жителем Гонконга, он / она может подать заявление на возврат BSD и NRSD, уплаченных за жилую недвижимость, которая на момент покупки была его / ее единственной жилой недвижимостью (за исключением замены собственности), и которой он / она все еще владеет на дату подачи заявления на возврат средств. Адвалорный гербовый сбор по ставкам шкалы 2 (по ставкам, применяемым к покупателям, впервые приобретающим жилье и являющимся гражданами Гонконга) будет по-прежнему подлежать уплате, так что общая сумма гербового сбора будет равна той, которая взимается с покупателей жилья, впервые приобретающих жилье и являющихся гражданами Гонконга. Департамент внутренних доходов начнет принимать заявления на возврат после утверждения и опубликования нового законодательства.

«Предлагаемый механизм возврата может привлечь приезжающих талантов остаться в Гонконге для долгосрочного развития путем существенного снижения стоимости покупки недвижимости, так как таланты, имеющие жилую недвижимость в Гонконге, будут иметь большую склонность остаться здесь навсегда», - сказал пресс-секретарь.

Законопроект будет внесен в Законодательный совет 19 апреля для обсуждения в первом чтении и втором чтениях.