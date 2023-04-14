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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Узбекистан повышает минимальную заработную плату и показатель нормативного расчета

В Узбекистане опубликовано Постановление № УП-45 от 28 марта 2023 года, которым с 1 мая 2023 года повышаются некоторые исходные значения, используемые для различных целей налогообложения.

Ксения Шилкина
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Изменения включают в себя минимальную месячную заработную плату, которая установлена в размере 980 000 сумов, и стандартный расчетный показатель , который установлен в размере 330 000 сумов.

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Одной из конкретных налоговых целей являются обязательные требования налогового аудита для компаний с ограниченной и дополнительной ограниченной ответственностью, которые применяются, когда балансовая стоимость активов компании превышает стандартный расчетный показатель в 100 000 раз.

Минимальная заработная плата используется в качестве основы для минимальных требований к капиталу, определенных сборов и штрафов и других целей.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Узбекистан
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Узбекистан