В Саудовской Аравии будут созданы четыре новые специальные экономические зоны

В Саудовской Аравии будут созданы четыре специальные экономические зоны, объявил в четверг наследный принц Мухаммед бин Салман. Цель новых зон, о которых объявил наследный принц на прошлой неделе, заключается в том, чтобы открыть новые возможности для международных инвесторов.

«Саудовская Аравия открыта для бизнеса и приветствует инвесторов со всего мира, чтобы они воочию увидели исторические возможности, которые мы можем предложить», - сказал кронпринц. «Новые специальные экономические зоны, открытые сегодня, существенно повлияют на ведение бизнеса в стране, создадут десятки тысяч рабочих мест и внесут миллиарды риалов в наш валовой внутренний продукт».

Преимущества для компаний от работы в зонах будут включать:

конкурентные ставки корпоративного налога;

освобождение от таможенных пошлин на импорт, производственные ресурсы, машины и сырье;

100%-е иностранное владение компаниями;

гибкость в привлечении и найме лучших талантов по всему миру.

По словам чиновников, зоны также предоставят огромные возможности для развития местной экономики, создания рабочих мест и локализации цепочек поставок. Они представляют собой продолжение долгосрочных инициатив, направленных на превращение Королевства в глобальное инвестиционное направление и жизненно важный центр для глобальных цепочек поставок, используя свое положение в центре глобальных торговых путей.

Созданные экономические зоны охватывают широкий спектр отраслей:

ОЭЗ «Экономический город короля Абдаллы» (King Abdullah Economic City, KAEC)

Ведущее место для передового производства и логистики, от цепочки поставок и сборки автомобилей до потребительских товаров, от ICT до медицинских технологий. Расположенная в отличном месте на берегу Красного моря, менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Джидды, эта территория площадью 60 кв. км предлагает непревзойденный доступ к глобальным торговым маршрутам через порт Короля Абдаллы, который в 2022 году был признан Всемирным банком самым эффективным в мире. Ключевой инвестор Lucid, лидер мировой индустрии электромобилей, будет производить 150 000 электромобилей в год на своей базе в ОЭЗ KAEC.

ОЭЗ Джазан (Jazan)

Промышленный центр и ключевая платформа для торговли с быстрорастущими рынками Африки и Азии. ОЭЗ Джазан предлагает доступ к крупнейшему порту в регионе для экспорта товаров и импорта материалов, помогая инвесторам извлечь выгоду и внести свой вклад в крупномасштабные инфраструктурные проекты в Саудовской Аравии и по всему миру, подкрепленные легким доступом к природным и промышленным ресурсам. Джазан является частью плодородного юго-западного региона Королевства, предоставляя возможности для производства, переработки и распределения продовольственных товаров для удовлетворения растущего регионального спроса и решения проблем продовольственной безопасности во всем регионе.

ОЭЗ Рас-Аль-Хайр (Ras Al-Khair)

ОЭЗ Рас-Аль-Хайр - это стартовая площадка в Персидском заливе для лидеров морской индустрии, полностью интегрированная морская экосистема с богатой сетью существующих инвесторов (40% территории зоны уже зарезервировано) и огромными возможностями в области судостроения и ремонта, морского бурения и морских производственно-сбытовых цепочек.

ОЭЗ «Облачных вычислений», расположенная в Городе науки и технологий имени короля Абдулазиза (Cloud Computing в KACST)

В Городе науки и технологий имени короля Абдулазиза (KACST) новая ОЭЗ «Облачных вычислений» будет служить центром для развивающихся и новейших технологий. Являясь прямым проявлением политики Королевства "Cloud First", ОЭЗ «Облачных вычислений» подчеркивает приверженность Королевства цифровым инновациям и быстрорастущему технологическому сектору. Зона основана на инновационной гибридной модели, которая позволяет инвесторам создавать физические центры обработки данных и инфраструктуру облачных вычислений в нескольких местах на территории Королевства.