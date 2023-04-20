Панама: Постановление о применении льгот по налоговым соглашениям

Главное налоговое управление Панамы (DGI) издало Постановление 201-2232 от 16 марта, которое было опубликовано в Официальной газете № 29754 4 апреля и вступило в силу с этой даты. Резолюция регулирует подачу запросов на продление срока представления документов и разъяснений в связи с заявлениями о применении льгот, установленных в налоговых соглашениях Панамы.

Как правило, налогоплательщик может запросить льготы по договору, подав официальное заявление в Налоговое управление за 30 дней до совершения сделки.

Налоговое управление имеет максимальный срок в 2 месяца для ответа на соответствующий запрос, при условии, что документация, представленная налогоплательщиком, является полной и правильной.

Если документация не является полной и правильной, налогоплательщику будет выдано предписание о внесении исправлений для представления исправленной документации и разъяснений.

Постановление предусматривает, что налогоплательщикам будет предоставлен срок в 2 месяца со дня, следующего за днем уведомления о вынесении постановления о внесении исправлений, для представления исправленных документов и пояснений.

Постановление также предусматривает, что налогоплательщик может запросить до 3-х продлений сроком до 2-х месяцев каждое (общее продление - 6 месяцев). После того, как 3 продления будут предоставлены и исчерпаны, любые дальнейшие запросы на продление будут отклонены, а налогоплательщику будет выдано и сообщено постановление об отказе в применении запрашиваемой льготы по договору.