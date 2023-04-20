News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

Панама: Постановление о применении льгот по налоговым соглашениям

Главное налоговое управление Панамы (DGI) издало Постановление 201-2232 от 16 марта, которое было опубликовано в Официальной газете № 29754 4 апреля и вступило в силу с этой даты. Резолюция регулирует подачу запросов на продление срока представления документов и разъяснений в связи с заявлениями о применении льгот, установленных в налоговых соглашениях Панамы.

Ольга Кутяева
Обсудить

Как правило, налогоплательщик может запросить льготы по договору, подав официальное заявление в Налоговое управление за 30 дней до совершения сделки.

Налоговое управление имеет максимальный срок в 2 месяца для ответа на соответствующий запрос, при условии, что документация, представленная налогоплательщиком, является полной и правильной.

Если документация не является полной и правильной, налогоплательщику будет выдано предписание о внесении исправлений для представления исправленной документации и разъяснений.

Постановление предусматривает, что налогоплательщикам будет предоставлен срок в 2 месяца со дня, следующего за днем уведомления о вынесении постановления о внесении исправлений, для представления исправленных документов и пояснений.

Постановление также предусматривает, что налогоплательщик может запросить до 3-х продлений сроком до 2-х месяцев каждое (общее продление - 6 месяцев). После того, как 3 продления будут предоставлены и исчерпаны, любые дальнейшие запросы на продление будут отклонены, а налогоплательщику будет выдано и сообщено постановление об отказе в применении запрашиваемой льготы по договору.

По материалам Orbitax

#налоговое соглашение#Панама
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налоговое соглашение#Панама