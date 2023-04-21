Госуслуги: сообщения от ФНС будут поступать через портал

Госдумой был принят закон сразу во втором и третьем чтении, благодаря которому, у россиян с июля текущего года появится возможность получения от ФНС информации и требований о уплате налогов посредством портала "Государственных услуг".

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, данная функция положительно повлияет на взаимодействие пользователей портала и ФНС, и однозначно упростит и сделает более удобным передачу информации.

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В настоящее время ФНС направляет налогоплательщикам уведомления в письменном формате почтой либо сообщение формируется в личном кабинет гражданина на сайте ФНС. В соответствии с новым законом, с 1 июля 2023 года налогоплательщики, имеющие подтвержденный аккаунт в Единой системе идентификации и аутентификации, смогут получать информацию через портал "Госуслуги". При желании, от рассылки можно отказаться, направив запрос в ФНС.

Важно уточнить, что документы, содержащие налоговую тайну, будут передаваться через портал исключительно с согласия получателя. Предварительно данная мера должна была вступить в силу только в следующем 2024 году, однако срок был сокращен при подготовке документа ко второму чтению по просьбе Федеральной налоговой службы и Министерства цифрового развития.