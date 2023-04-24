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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия обнародовала проект законодательной базы для крупной налоговой реформы

Совет министров Италии утвердил набор общих принципов и критериев для полной реформы итальянской налоговой системы.

Ксения Шилкина
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16 марта 2023 года Совет министров Италии утвердил набор общих принципов и критериев полной реформы итальянской налоговой системы (Проект концепции). Теперь парламент будет опираться на данную структуру, чтобы сделать ее окончательной, издав закон, который позволит правительству детально реализовать реформу (Закон о полномочиях).

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С даты вступления в силу Закона о полномочиях (ожидается, что это произойдет до лета этого года) у правительства будет примерно 24 месяца для проведения реформы посредством одного или нескольких законодательных указов.

Цели, изложенные в Проекте концепции, включают:

  • Cнижение налогового бремени как юридических, так и физических лиц;
  • Повышение степени правовой определенности, сокращение судебных разбирательств;
  • Улучшение отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками;
  • Определение системы, способной привлекать иностранный капитал путем обеспечения соответствия с рекомендациями ОЭСР в рамках BEPS; а также
  • Конкретная ссылка на меры по второму компоненту.

По материалам ey.com

#законодательство#Италия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Италия