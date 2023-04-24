Италия обнародовала проект законодательной базы для крупной налоговой реформы

Совет министров Италии утвердил набор общих принципов и критериев для полной реформы итальянской налоговой системы.
16 марта 2023 года Совет министров Италии утвердил набор общих принципов и критериев полной реформы итальянской налоговой системы (Проект концепции). Теперь парламент будет опираться на данную структуру, чтобы сделать ее окончательной, издав закон, который позволит правительству детально реализовать реформу (Закон о полномочиях).
С даты вступления в силу Закона о полномочиях (ожидается, что это произойдет до лета этого года) у правительства будет примерно 24 месяца для проведения реформы посредством одного или нескольких законодательных указов.
Цели, изложенные в Проекте концепции, включают:
По материалам ey.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь