Италия обнародовала проект законодательной базы для крупной налоговой реформы

Совет министров Италии утвердил набор общих принципов и критериев для полной реформы итальянской налоговой системы.

16 марта 2023 года Совет министров Италии утвердил набор общих принципов и критериев полной реформы итальянской налоговой системы (Проект концепции). Теперь парламент будет опираться на данную структуру, чтобы сделать ее окончательной, издав закон, который позволит правительству детально реализовать реформу (Закон о полномочиях).

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С даты вступления в силу Закона о полномочиях (ожидается, что это произойдет до лета этого года) у правительства будет примерно 24 месяца для проведения реформы посредством одного или нескольких законодательных указов.

Цели, изложенные в Проекте концепции, включают:

Cнижение налогового бремени как юридических, так и физических лиц;

Повышение степени правовой определенности, сокращение судебных разбирательств;

Улучшение отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками;

Определение системы, способной привлекать иностранный капитал путем обеспечения соответствия с рекомендациями ОЭСР в рамках BEPS; а также

Конкретная ссылка на меры по второму компоненту.