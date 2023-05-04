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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Бахрейн рассматривает возможность введения корпоративного налога на прибыль для MNE, подпадающих под действие минимального глобального налога

Правительство Бахрейна рассматривает возможность введения режима корпоративного налога на прибыль в ответ на глобальный минимальный налог по Компоненту 2.

Ольга Кутяева
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В настоящее время в Бахрейне нет налога на прибыль, и поэтому группы MNE, осуществляющие деятельность в стране, в конечном итоге будут облагаться налогом в других юрисдикциях, где введены правила Компонента 2.

Учитывая это, с 1 января 2024 года будет введен режим корпоративного налога на прибыль для входящих в сферу деятельности MNE-групп, к которым обычно относятся те, чей годовой консолидированный доход превышает 342 000 000 BHD.

Более подробная информация будет опубликована позднее.

По материалам Orbitax

#Бахрейн#Глобальный минимальный налог (GMT)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бахрейн#Глобальный минимальный налог (GMT)