Бахрейн рассматривает возможность введения корпоративного налога на прибыль для MNE, подпадающих под действие минимального глобального налога

Правительство Бахрейна рассматривает возможность введения режима корпоративного налога на прибыль в ответ на глобальный минимальный налог по Компоненту 2.
В настоящее время в Бахрейне нет налога на прибыль, и поэтому группы MNE, осуществляющие деятельность в стране, в конечном итоге будут облагаться налогом в других юрисдикциях, где введены правила Компонента 2.
Учитывая это, с 1 января 2024 года будет введен режим корпоративного налога на прибыль для входящих в сферу деятельности MNE-групп, к которым обычно относятся те, чей годовой консолидированный доход превышает 342 000 000 BHD.
Более подробная информация будет опубликована позднее.
По материалам Orbitax
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