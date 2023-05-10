Абу-Даби расширяет территорию СЭЗ ADGM

Абу-Даби станет одним из крупнейших в мире международных финансовых районов в результате принятия Постановления Кабинета министров ОАЭ № 41 от 2023 года о расширении юрисдикции международного финансового центра Abu Dhabi Global Market (ADGM) в рамках экономической концепции, в которой процветающий финансовый сектор назван одним из ключевых направлений стратегии диверсификации.

Это также соответствует Стратегии роста ADGM на 2023-2027 годы, целью которой является развитие финансового сектора Абу-Даби и позиционирование его как ведущего глобального города, где этот сектор станет ключевым фактором ВВП.

С присоединением острова Аль-Реем общая географическая площадь ADGM увеличится почти до 1 438 га (~14 377 774,9 кв. м), финансовый район ADGM станет в 10 раз больше, чем его нынешняя площадь.

Постановление расширяет юрисдикцию ADGM как СЭЗ на остров Аль-Реем, прилегающий к его нынешнему местонахождению - острову Аль-Марья, в связи с растущим спросом со стороны широкого круга международных компаний, выбирающих Абу-Даби в качестве предпочтительного места для расширения и развития своего бизнеса по всему миру. Находясь в юрисдикции СЭЗ, соответствующая требованиям бизнес-структура может воспользоваться льготной ставкой корпоративного налога в размере 0% на свой соответствующий доход.

За короткое время, в течение 8 лет, ADGM выросла до поддержки 1 400 операционных компаний, 5 500 бизнес-лицензий и рабочей силы из 11 000 человек на площади ADGM. В прошлом году СЭЗ ADGM добилась рекордного роста активов под управлением на 56% и увеличения числа действующих лицензий на 30%.

Сегодня Абу-Даби стремительно развивается и привлекает внимание как «столица капитала», где расположены крупнейшие государственные инвестиционные фонды с суммой активов в триллионы долларов, а также широкая сеть венчурных и семейных офисов. Расширение юрисдикции ADGM свидетельствует о том, что он является самой быстрорастущей МФК в регионе, в дополнение к недавно опубликованным достижениям 2022 года.

В настоящее время ADGM и его органы власти работают с ключевыми заинтересованными сторонами правительства и другими местными органами власти над завершением разработки необходимых переходных мер, которые охватывают деятельность всех организаций, работающих в настоящее время на острове Аль-Реем, включая организации, занятые в сфере финансовых услуг.