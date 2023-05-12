Панама отменяет условия для получения статуса крупного налогоплательщика

Главное налоговое управление Панамы (Directorate General of Revenue, DGI) издало Постановление 201-3485 от 2 мая 2023 года, вносящее изменения в более ранее Постановление, в котором были пересмотрены условия для признания налогоплательщика крупным налогоплательщиком.

В частности, физическое или юридическое лицо считается крупным налогоплательщиком, если его доход или активы превышают 20 000 000 PAB.

Постановление 201-3485, по сути, возвращает прежние условия, предусматривая, что крупными налогоплательщиками считаются следующие лица:

налогоплательщики с доходом, превышающим или равным 25 000 000 PAB, и чистым налогооблагаемым доходом, превышающим 1 000 000 PAB;

налогоплательщики с активами, превышающими или равными 100 000 000 PAB и чистым налогооблагаемым доходом, превышающим 1 000 000 PAB; или

налогоплательщики, которые осуществляют ежегодные прямые или косвенные налоговые платежи в размере более 1 700 000 PAB.

Постановление вступило в силу с даты его публикации, с 5 мая 2023 года.