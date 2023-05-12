Панама отменяет условия для получения статуса крупного налогоплательщика

Главное налоговое управление Панамы (Directorate General of Revenue, DGI) издало Постановление 201-3485 от 2 мая 2023 года, вносящее изменения в более ранее Постановление, в котором были пересмотрены условия для признания налогоплательщика крупным налогоплательщиком.
В частности, физическое или юридическое лицо считается крупным налогоплательщиком, если его доход или активы превышают 20 000 000 PAB.
Постановление 201-3485, по сути, возвращает прежние условия, предусматривая, что крупными налогоплательщиками считаются следующие лица:
Постановление вступило в силу с даты его публикации, с 5 мая 2023 года.
По материалам Orbitax
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