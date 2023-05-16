Налоговая служба России одобрила план разработки и внедрения форматов электронных документов на текущий год

Запланировано создание 4-х важных форматов с целью дальнейшего использования в ЭДО:
Данное внедрение благоприятно повлияет на автоматизацию документооборота в бизнесе и поспособствует более оперативной связи с контрагентами.
Учитывая прогрессивные расходы на бумажную документацию, однозначно, обновление информационных систем уменьшит предприятиям затраты денежных средств, которые в дальнейшем могут быть использованы в развитии компании.
Помимо этого, благодаря этому внедрению у компаний, проходящих контрольные мероприятия, появится возможность направлять документацию в ИФНС в электронном виде. Но придерживаясь условий, что эта документация будет сформирована в утвержденных форматах.
Если утвержденный перечень по какой-либо причине организациям не подойдет, то важно уточнить, что они смогут подготовить нужные для них форматы документов и передать Комиссии на утверждение.
По материалам: Федеральная налоговая служба
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь