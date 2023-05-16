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Российские налоги
Полина Мостепан
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Налоговая служба России одобрила план разработки и внедрения форматов электронных документов на текущий год

Запланировано создание 4-х важных форматов с целью дальнейшего использования в ЭДО:

Полина Мостепан
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  • форма акта приема-передачи основных средств;
  • форма накладной по учету движения запасов;
  • форма акта рекламации;
  • форма спецификации.

Данное внедрение благоприятно повлияет на автоматизацию документооборота в бизнесе и поспособствует более оперативной связи с контрагентами.

Учитывая прогрессивные расходы на бумажную документацию, однозначно, обновление информационных систем уменьшит предприятиям затраты денежных средств, которые в дальнейшем могут быть использованы в развитии компании.

Помимо этого, благодаря этому внедрению у компаний, проходящих контрольные мероприятия, появится возможность направлять документацию в ИФНС в электронном виде. Но придерживаясь условий, что эта документация будет сформирована в утвержденных форматах.

Если утвержденный перечень по какой-либо причине организациям не подойдет, то важно уточнить, что они смогут подготовить нужные для них форматы документов и передать Комиссии на утверждение.

По материалам: Федеральная налоговая служба

#электронный документ
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#электронный документ