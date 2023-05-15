Налоговые планы Правительства Нидерландов на 2024 год
Правительство Нидерландов опубликовало письмо госсекретаря Марникса ван Рия в Парламент по Налоговому плану на 2024 год и другому налоговому законодательству. Одним из ключевых законодательных предложений является Закон о минимальном налоге на 2024 год, который предусматривает введение глобального минимального налога в рамках Компонента 2 в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.
ряд изменений в отношении налогообложения индивидуального дохода Box 3 (налогооблагаемый доход от сбережений и инвестированных активов);
несколько поправок по энергетическому налогу, включая отмену освобождения для металлургических и минералогических процессов, а также ограничения на освобождение для производства электроэнергии;
поправки, исключающие возможность уклонения от уплаты НДС и налога на передачу при передаче новой недвижимости через операции с акциями;
отмена скидки на оплату предварительных начислений подоходного налога, которая предоставляется, если предварительное начисление подоходного налога было оплачено единовременно до истечения первого срока оплаты (уже отменена для целей корпоративного подоходного налога);
внесение изменений в налоговое соглашение между Нидерландами и Кюрасао с целью приведения его в соответствие со стандартами BEPS;
внедрение DAC8 по отчетности об операциях с криптоактивами; и
меры по усилению подхода к решению проблемы лишения дивидендов.
Официальное законодательство по Налоговому плану 2024 и другим мерам будет представлено позднее в этом году.