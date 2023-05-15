Налоговые планы Правительства Нидерландов на 2024 год

Правительство Нидерландов опубликовало письмо госсекретаря Марникса ван Рия в Парламент по Налоговому плану на 2024 год и другому налоговому законодательству. Одним из ключевых законодательных предложений является Закон о минимальном налоге на 2024 год, который предусматривает введение глобального минимального налога в рамках Компонента 2 в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.