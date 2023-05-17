ОАЭ опубликовали Пояснительное руководство по налогообложенив ОАЭ

Минфин выпустил Пояснительное руководство (Руководство) к Федеральному декрету-закону № 47 от 2022 года о налогообложении корпораций и предприятий (Закон о корпоративном налоге). Руководство предназначено для подробного разъяснения каждой статьи и цели положений Закона о корпоративном налоге и исполнительных решений, принятых для его реализации.
На Руководство можно ссылаться при толковании положений Закона о корпоративном налоге и использовать его в качестве справочного пособия для понимания положений и сферы применения Закона о корпоративном налоге, а также для оказания помощи предприятиям в понимании налоговых правил, условий и обязательств путем приведения некоторых примеров, призванных упростить налоговую терминологию.
Пояснительное руководство следует применять вместе с Законом о корпоративном налоге и соответствующими решениями, изданными Кабинетом министров, Министерством финансов и Федеральным налоговым органом для целей применения некоторых положений Закона о корпоративном налоге. Руководство не является и не предназначено для исчерпывающего описания Закона о корпоративном налоге и решений, принятых в его развитие.
Руководство содержит объяснение политики, связанной с режимом корпоративного налога в государстве, на основе которой были сформулированы положения Закона о корпоративном налоге. Руководство также поможет в понимании правовых положений и улучшит читаемость Закона о корпоративном налоге компаниями, предприятиями и физическими лицами, занимающимися бизнесом или предпринимательской деятельностью.
Следует отметить, что Министерство финансов может периодически обновлять Руководство.
По материалам UAE Ministry of finance
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