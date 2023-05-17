Словацкая Республика отменяет правила о КИК для физических лиц

Парламент Словакии одобрил в первом чтении 10 мая 2023 года законопроект об отмене правил о контролируемых иностранных компаний (КИК) для физических лиц.

Правила о КИК для физических лиц были введены совсем недавно и вступили в силу с 1 января 2022 года, если физическое лицо контролирует не менее 10% иностранной компании в юрисдикции с эффективной налоговой ставкой ниже 10% или в юрисдикции из черного списка, за некоторыми исключениями.

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Законопроект должен быть одобрен во втором чтении и подписан президентом до вступления в силу и должен начать применяться с 1 августа 2023 года.