Малайзия внедряет электронное выставление счетов

Налоговая служба Малайзии 22 мая 2023 г. опубликовала уведомление о введении требований по электронному выставлению счетов-фактур, о которых впервые было объявлено в рамках бюджета на 2023 год.
Уведомление предусматривает, что электронное выставление счетов-фактур будет внедрено с 2024 года следующим образом:
Январь 2024 г. – Запуск пилотного проекта для выбранных компаний, при этом другим компаниям разрешено добровольно внедрять электронные счета-фактуры;
Июнь 2024 г. — Обязательное внедрение для предприятий, достигших порога продаж в 100 миллионов малайзийских ринггитов в год;
Январь 2025 г. — Обязательное внедрение для предприятий, достигших порога продаж в 50 миллионов малайзийских ринггитов в год;
Январь 2026 г. — Обязательное внедрение для предприятий, достигших порога продаж в 25 миллионов малайзийских ринггитов в год; и
Январь 2027 г. - Обязательное внедрение для всех предприятий.
По материалам orbitax.com
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