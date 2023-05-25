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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Малайзия внедряет электронное выставление счетов

Налоговая служба Малайзии 22 мая 2023 г. опубликовала уведомление о введении требований по электронному выставлению счетов-фактур, о которых впервые было объявлено в рамках бюджета на 2023 год.

Ксения Шилкина
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Уведомление предусматривает, что электронное выставление счетов-фактур будет внедрено с 2024 года следующим образом:

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Январь 2024 г. – Запуск пилотного проекта для выбранных компаний, при этом другим компаниям разрешено добровольно внедрять электронные счета-фактуры;

Июнь 2024 г. — Обязательное внедрение для предприятий, достигших порога продаж в 100 миллионов малайзийских ринггитов в год;

Январь 2025 г. — Обязательное внедрение для предприятий, достигших порога продаж в 50 миллионов малайзийских ринггитов в год;

Январь 2026 г. — Обязательное внедрение для предприятий, достигших порога продаж в 25 миллионов малайзийских ринггитов в год; и

Январь 2027 г. - Обязательное внедрение для всех предприятий.

По материалам orbitax.com

#Малайзия#электронный документ
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Малайзия#электронный документ