Внимание: изменились реквизиты для платежей на ЕНС

На прошлой неделе появилась свежая новость, касающиеся Единого налогового счета: изменились реквизиты для осуществления платежей. Все данные для осуществления перечислений остались неизменны, кроме названия получателя.
Эти изменения применимы с 15 мая 2023 года и по мнению налоговой службы, внесены не просто так, а с целью упрощения заполнения расчетных документов.
Теперь вместо "Управление Федерального казначейства по Тульской обл. (Межрег. инспекц. Федеральной налоговой службы по управлению долгом)" указывается значение "Казначейство России (ФНС России)".
Повода для волнений нет, в случае проведения платежа со старыми реквизитами, так как денежные средства будут зачислены на ЕНС даже при таком раскладе.
По материалам: Федеральная налоговая служба
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь