Внимание: изменились реквизиты для платежей на ЕНС

На прошлой неделе появилась свежая новость, касающиеся Единого налогового счета: изменились реквизиты для осуществления платежей. Все данные для осуществления перечислений остались неизменны, кроме названия получателя.

Эти изменения применимы с 15 мая 2023 года и по мнению налоговой службы, внесены не просто так, а с целью упрощения заполнения расчетных документов.

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Теперь вместо "Управление Федерального казначейства по Тульской обл. (Межрег. инспекц. Федеральной налоговой службы по управлению долгом)" указывается значение "Казначейство России (ФНС России)".

Повода для волнений нет, в случае проведения платежа со старыми реквизитами, так как денежные средства будут зачислены на ЕНС даже при таком раскладе.