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Российские налоги
Полина Мостепан
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Декларировать или нет наличные?

От депутата Госдумы Вассермана А. поступило следующее предложение: россияне имеющие наличные средства более 1 000 000 рублей должны отчитываться в налоговую службу страны. В данной инициативе также установлено, что в случае неисполнения данного требования нарушителя могут наказать вплоть до лишения свобод.

Полина Мостепан
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Инициатива обусловлена тем, что в большинстве случаев граждане в результате деятельности теневого сектора получают крупные суммы наличных денег. По мнению депутата, доходы от такого бизнеса обязаны быть под пристальным контролем налоговой службы. Соответственно, для регулирования данного вопроса, Вассерман предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей о неправомерном обороте денежных средств.

Механизм данного предложения прост: граждане, получившие сумму более 1 миллиона рублей должны не только оповестить налоговую службу, а также разъяснить происхождение этих денег. Очень важно успеть выполнить все требования в срок, а именно, в течении недели.

Однако, вероятность реализации данного предложения минимальна, так как в Госдуме и в Минфине идею не только не поддержали, а можно сказать, даже раскритиковали. Всё-таки, налогоплательщики в праве самостоятельно решать какую сумму денег им хранить и в каком виде.

По материалам: Журнал "Российский Налоговый курьер"

#наличные расчеты
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#наличные расчеты