Саудовская Аравия определяет критерии для пятой волны интеграции новых требований к электронному выставлению счетов

Саудовское управление по закяту, налогам и таможне (ZATCA) объявило 26 мая 2023 года, что оно определило критерии для пятой волны этапа интеграции новых требований страны к электронному выставлению счетов (FATOORA).

Этап интеграции развертывается волнами для целевых групп налогоплательщиков и включает введение технических и бизнес-требований к электронным счетам-фактурам и электронным решениям, а также интеграцию этих электронных решений с системами ZATCA.

Первая волна этапа интеграции началась 1 января 2023 года для налогоплательщиков с доходом, облагаемым НДС, который превысил 3 миллиарда саудовских риалов в 2021 году, и уже было принято решение о том, что:

вторая волна начнется 1 июля 2023 года для налогоплательщиков с облагаемым налогом на добавленную стоимость доходом, превышающим 500 миллионов саудовских риалов в 2021 году;

третья волна начнется 1 октября 2023 года для налогоплательщиков с облагаемым НДС доходом, превышающим 250 миллионов саудовских риалов в 2021 или 2022 году; и

четвертая волна начнется 1 ноября 2023 года для налогоплательщиков с облагаемым налогом на добавленную стоимость доходом, который превысил 150 миллионов саудовских риалов в 2021 или 2022 году.

В настоящее время принято решение о том, что четвертая волна начнется 1 декабря 2023 года для налогоплательщиков с облагаемым налогом на добавленную стоимость доходом, превышающим 100 миллионов саудовских риалов в 2021 или 2022 году.