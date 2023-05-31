News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Саудовская Аравия определяет критерии для пятой волны интеграции новых требований к электронному выставлению счетов

Саудовское управление по закяту, налогам и таможне (ZATCA) объявило 26 мая 2023 года, что оно определило критерии для пятой волны этапа интеграции новых требований страны к электронному выставлению счетов (FATOORA).

Ксения Шилкина
Обсудить

Этап интеграции развертывается волнами для целевых групп налогоплательщиков и включает введение технических и бизнес-требований к электронным счетам-фактурам и электронным решениям, а также интеграцию этих электронных решений с системами ZATCA.

Первая волна этапа интеграции началась 1 января 2023 года для налогоплательщиков с доходом, облагаемым НДС, который превысил 3 миллиарда саудовских риалов в 2021 году, и уже было принято решение о том, что:

  • вторая волна начнется 1 июля 2023 года для налогоплательщиков с облагаемым налогом на добавленную стоимость доходом, превышающим 500 миллионов саудовских риалов в 2021 году;
  • третья волна начнется 1 октября 2023 года для налогоплательщиков с облагаемым НДС доходом, превышающим 250 миллионов саудовских риалов в 2021 или 2022 году; и
  • четвертая волна начнется 1 ноября 2023 года для налогоплательщиков с облагаемым налогом на добавленную стоимость доходом, который превысил 150 миллионов саудовских риалов в 2021 или 2022 году.

В настоящее время принято решение о том, что четвертая волна начнется 1 декабря 2023 года для налогоплательщиков с облагаемым налогом на добавленную стоимость доходом, превышающим 100 миллионов саудовских риалов в 2021 или 2022 году.

По материалам orbitax.com

#Саудовская Аравия#электронный документ
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Саудовская Аравия#электронный документ