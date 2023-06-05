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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Доминиканская Республика вводит обязательное электронное выставление счетов

Главное управление внутренних доходов Доминиканской Республики (DGII) выпустило Уведомление 07-23 о вступлении в силу Закона 32-23 (Закон об электронном выставлении счетов) 16 мая 2023 года.

Ксения Шилкина
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Закон вводит модель обязательного электронного выставления счетов после таможенной очистки (e -invoicing), где счета должны быть отправлены одновременно в DGII и покупателям. Требования, как правило, применяются ко всем государственным или частным физическим и юридическим лицам и организациям без статуса юридического лица, зарегистрированным в Доминиканской Республике, которые осуществляют операции, связанные с передачей товаров и оказанием услуг за плату или бесплатно.

Как указано в Законе, требования к электронному выставлению счетов-фактур будут вводиться поэтапно, при этом налогоплательщики должны будут внедрить электронные счета-фактуры в следующие сроки:

  • Крупные национальные налогоплательщики - в течение 12 месяцев после вступления Закона в силу (т.е. до 16 мая 2024 г.)
  • Крупные местные и средние налогоплательщики - в течение 24 месяцев со дня вступления Закона в силу (т.е. до 16 мая 2025 г.)
  • Мелкие, микро- и другие неклассифицированные налогоплательщики - в течение 36 месяцев со дня вступления в силу Закона (т.е. до 16 мая 2026 года)

Налогоплательщики также могут внедрить электронные счета-фактуры раньше, чем это необходимо.

По материалам orbitax.com

#Доминиканская Республика#электронный документ
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Доминиканская Республика#электронный документ