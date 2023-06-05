Доминиканская Республика вводит обязательное электронное выставление счетов

Главное управление внутренних доходов Доминиканской Республики (DGII) выпустило Уведомление 07-23 о вступлении в силу Закона 32-23 (Закон об электронном выставлении счетов) 16 мая 2023 года.
Закон вводит модель обязательного электронного выставления счетов после таможенной очистки (e -invoicing), где счета должны быть отправлены одновременно в DGII и покупателям. Требования, как правило, применяются ко всем государственным или частным физическим и юридическим лицам и организациям без статуса юридического лица, зарегистрированным в Доминиканской Республике, которые осуществляют операции, связанные с передачей товаров и оказанием услуг за плату или бесплатно.
Как указано в Законе, требования к электронному выставлению счетов-фактур будут вводиться поэтапно, при этом налогоплательщики должны будут внедрить электронные счета-фактуры в следующие сроки:
Налогоплательщики также могут внедрить электронные счета-фактуры раньше, чем это необходимо.
По материалам orbitax.com
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