Турция продлевает срок подачи заявления на налоговую амнистию

Налоговое управление Турции объявило о продлении срока подачи заявки на участие в режиме налоговой амнистии в отношении непогашенной государственной дебиторской задолженности, введенной Законом № 7440 от 9 марта 2023 года.

Первоначально требовалось подать заявку до 31 мая, теперь срок подачи заявки продлен до 30 июня. Кроме того, срок внесения первого взноса в рамках режима амнистии был продлен с 30 июня до 31 июля.

Все услуги по этой теме:

В дополнение к продлению амнистии, Налоговое управление также смягчило сроки уплаты дополнительного корпоративного налога, введенного Законом № 7440, который применяется в 2022 налоговом году по ставке 10% или 5%.

В соответствии с Законом № 7440, дополнительные налоговые платежи должны быть уплачены до 30 апреля 2023 года и 31 августа 2023 года. Однако Циркуляр № 2023/2 от 31 мая предусматривает, что платеж может быть произведен в рассрочку по заявлению налогоплательщика в течение периода, не превышающего 12 месяцев с даты подачи заявления, если это будет сочтено целесообразным.