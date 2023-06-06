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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Турция продлевает срок подачи заявления на налоговую амнистию

Налоговое управление Турции объявило о продлении срока подачи заявки на участие в режиме налоговой амнистии в отношении непогашенной государственной дебиторской задолженности, введенной Законом № 7440 от 9 марта 2023 года.

Ольга Кутяева
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Первоначально требовалось подать заявку до 31 мая, теперь срок подачи заявки продлен до 30 июня. Кроме того, срок внесения первого взноса в рамках режима амнистии был продлен с 30 июня до 31 июля.

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В дополнение к продлению амнистии, Налоговое управление также смягчило сроки уплаты дополнительного корпоративного налога, введенного Законом № 7440, который применяется в 2022 налоговом году по ставке 10% или 5%.

В соответствии с Законом № 7440, дополнительные налоговые платежи должны быть уплачены до 30 апреля 2023 года и 31 августа 2023 года. Однако Циркуляр № 2023/2 от 31 мая предусматривает, что платеж может быть произведен в рассрочку по заявлению налогоплательщика в течение периода, не превышающего 12 месяцев с даты подачи заявления, если это будет сочтено целесообразным.

По материалам Orbitax

#амнистия капитала#Турция
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#амнистия капитала#Турция