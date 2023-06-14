Блокировка ЕНС — каждое 28-е число

Давно у нас не было новостей про единый налоговый счет - исправляемся! ФНС недавно вышла с заявлением, о том, что каждого 28-го числа месяца у налогоплательщиков не будет возможности свериться с имеющим сальдо на ЕНС.

И все это не просто так, а связано с тем, что налоговые инспектора 28-го числа не будут формировать никаких документов, способствующих налогоплательщику произвести сверку. И это касается актов сверок, справок о сальдо, и в том числе справок о принадлежности платежей и об исполнении обязанности по уплате налогов и взносов. Даже в личном кабинете налогоплательщика в этот день будут отображаться устаревшие суммы, актуальные на конец 27-го числа.

А причина технической паузы на ЕНС связана с необходимостью актуализации информации на счете. По общему правилу, 28-е число каждого месяца является крайним сроком для уплаты налогов, и именно этот день выделен инспекторам для распределения всех поступивших сумм между соответствующими обязательствами налогоплательщика. То есть инспектора будут настолько загружены и заняты в этот день с задачей распределения поступивших денег, что им совсем будет не до справок.

Но отчаиваться совсем не стоит! Данная пауза длится всего лишь один день. Нужные документы с актуальными остатками на ЕНС можно будет сформировать на следующий день, то есть 29-го числа. Однако, если 28-е число месяца будет выходным или праздничным днём, то день блокировки перенесут на ближайший рабочий день.