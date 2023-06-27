Правительство Нидерландов представило законопроект о введении глобального минимального налога второго уровня

Законопроект о минимальной налоговой ставке 2024 года был представлен в Палате представителей голландского Парламента. Предложение гарантирует, что многонациональные группы и национальные группы с годовым доходом 750 млн EUR или более уплачивают налог на прибыль по эффективной ставке не менее 15%.

Введя это законодательство, Нидерланды выполняют международное соглашение, заключенное в октябре 2021 года 138 странами. Это важная мера по борьбе с уклонением от уплаты налогов во всем мире. Нидерланды лидируют в ЕС благодаря законопроекту, представленному в парламенте.

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Компании будут платить новый дополнительный налог только в том случае, если группа, в которую они входят, платит корпоративный подоходный налог по эффективной ставке, которая ниже минимальной налоговой ставки. Это будет определяться путем вычитания эффективной ставки налога, рассчитанной для данного государства, из минимальной налоговой ставки в 15%. Минимальная налоговая ставка в размере 15% была согласована на международном уровне.

Законопроект уменьшает стимул для компаний переводить прибыль в страны с низким налогообложением. Он также призван ограничить конкуренцию между штатами по ставкам корпоративного подоходного налога. Это должно предотвратить гонку на дно в области корпоративного налогообложения и, кроме того, уравнять условия игры для транснациональных корпораций.

Глобальный минимальный налог (Компонент 2) является частью соглашения ОЭСР о реформе международной налоговой системы, к которому присоединились 138 стран. Еврокомиссия предложила директиву по внедрению этого минимального уровня налогообложения в ЕС. Государства-члены ЕС достигли единогласного согласия по этому предложению 15 декабря 2022 года. Они обязаны внедрить директиву в свое национальное законодательство до 31 декабря 2023 года. Нидерланды в конце 2022 года начали онлайн-консультацию по законопроекту о внедрении. После обработки ответов на эту консультацию законопроект был представлен в Государственный совет для получения консультативного заключения.

В ближайшие месяцы законопроект будет обсуждаться в Палате представителей, а затем в Сенате Нидерландов. Ожидается, что законопроект вступит в силу 31 декабря 2023 года. Налоговое управление будет стремиться эффективно внедрить новые правила на практике.