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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Малайзия вводит Специальную программу добровольного раскрытия информации 2.0

Управление внутренних доходов Малайзии (Inland Revenue Board of Malaysia, IRBM) объявило о внедрении Специальной программы добровольного раскрытия информации (Special Voluntary Disclosure Programme, SVDP) 2.0 с 6 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

Ольга Кутяева
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SVDP предусматривает 0% штраф / налог на добровольное раскрытие информации, сделанные в период реализации программы. SVDP доступна как для налогоплательщиков-резидентов, так и для налогоплательщиков-нерезидентов, включая:

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  • новые налогоплательщики, которые никогда не декларировали доход в IRBM, но начали бизнес или получили доход;
  • налогоплательщики, которые ранее декларировали доход в IRBM и все еще имеют незадекларированный доход / дополнительный доход;
  • налогоплательщики, которые не задекларировали отчуждение активов для целей налога на прирост недвижимого имущества; и
  • плательщики гербового сбора, которые представляют любой документ / соглашение, оформленное (подписанное) 1 мая 2023 года или ранее, для проставления печати с 6 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

Помимо гербового сбора, годы оценки, на которые распространяется действие SVDP, следующие:

  • для новых налогоплательщиков - год оценки 2022 и предыдущие годы;
  • для существующих налогоплательщиков, которые ранее декларировали доход в IRBM, - 2021 год и предшествующие годы; и
  • для налога на прирост недвижимого имущества - за 2022 год и предшествующие годы.

По материалам Orbitax

#амнистия капитала#Малайзия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#амнистия капитала#Малайзия