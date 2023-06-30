Малайзия вводит Специальную программу добровольного раскрытия информации 2.0
Управление внутренних доходов Малайзии (Inland Revenue Board of Malaysia, IRBM) объявило о внедрении Специальной программы добровольного раскрытия информации (Special Voluntary Disclosure Programme, SVDP) 2.0 с 6 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.
SVDP предусматривает 0% штраф / налог на добровольное раскрытие информации, сделанные в период реализации программы. SVDP доступна как для налогоплательщиков-резидентов, так и для налогоплательщиков-нерезидентов, включая: