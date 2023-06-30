Малайзия вводит Специальную программу добровольного раскрытия информации 2.0

Управление внутренних доходов Малайзии (Inland Revenue Board of Malaysia, IRBM) объявило о внедрении Специальной программы добровольного раскрытия информации (Special Voluntary Disclosure Programme, SVDP) 2.0 с 6 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

SVDP предусматривает 0% штраф / налог на добровольное раскрытие информации, сделанные в период реализации программы. SVDP доступна как для налогоплательщиков-резидентов, так и для налогоплательщиков-нерезидентов, включая:

Все услуги по этой теме:

новые налогоплательщики, которые никогда не декларировали доход в IRBM, но начали бизнес или получили доход;

налогоплательщики, которые ранее декларировали доход в IRBM и все еще имеют незадекларированный доход / дополнительный доход;

налогоплательщики, которые не задекларировали отчуждение активов для целей налога на прирост недвижимого имущества; и

плательщики гербового сбора, которые представляют любой документ / соглашение, оформленное (подписанное) 1 мая 2023 года или ранее, для проставления печати с 6 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

Помимо гербового сбора, годы оценки, на которые распространяется действие SVDP, следующие:

для новых налогоплательщиков - год оценки 2022 и предыдущие годы;

для существующих налогоплательщиков, которые ранее декларировали доход в IRBM, - 2021 год и предшествующие годы; и

для налога на прирост недвижимого имущества - за 2022 год и предшествующие годы.