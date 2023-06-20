Новый режим трансфертного ценообразования в Бразилии преобразован в закон

Бразилия опубликовала Закон № 14.596 от 14 июня 2023 года в Официальном вестнике, который преобразует Временную меру № 1.152 от 28 декабря 2022 года в закон о введении нового режима трансфертного ценообразования, соответствующего стандартам ОЭСР.

Текст Закона следует тексту первоначальной Временной меры, хотя есть некоторые поправки, в том числе:

Снятие ограничения на вычет сумм, выплачиваемых за роялти и техническую, научную, административную или аналогичную помощь юрисдикции с низким налогообложением или бенефициарам льготного налогового режима.

Разъяснение того, что метод сопоставимой неконтролируемой цены (CUP) является предпочтительным методом для операций с товарами, если только не может быть установлено, что другой метод является более подходящим.

Корректировки для уточнения процентов при определении того, связаны ли определенные стороны, в том числе то, что следующие стороны считаются связанными сторонами:

юридические лица, когда одно из них имеет право на получение прямо или косвенно не менее 25% прибыли другого или его активов в случае ликвидации;

организации, которые прямо или косвенно находятся под общим контролем или в которых один и тот же партнер, акционер или владелец владеет 20% или более акционерного капитала каждой организации; и

юридические лица, в которых одни и те же партнеры или акционеры, или их супруги, партнеры или родственники до третьей степени родства владеют не менее 20% акционерного капитала каждого юридического лица.

Закон № 14.596 от 14 июня 2023 года вступает в силу с 1 января 2024 года, хотя налогоплательщики могут принять решение о применении новых правил трансфертного ценообразования с 1 января 2023 года, что является необратимым выбором.