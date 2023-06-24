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Полина Мостепан
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Чему грозит нарушение о неприменении ККТ

В текущем 2023 году действует мораторий на плановые проверки ККТ, но оказывается, что налоговики все же могут проверить онлайн-кассы. Данное действие возможно по решению чиновников ФНС, выездного обследования либо контрольной закупки, но при условии согласования с прокуратурой.

Полина Мостепан
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Механизм прост: в случае поступлении жалобы со стороны компании или гражданского потребителя о неприменении ККТ, мероприятие по проверке со стороны налоговой вполне может иметь место. И это не все: если зарегистрированное нарушение коснется таких сфер, как общепит, торговые сети либо оказание услуг, и ещё вдобавок, факт нарушения будет подтвержден, то налоговая имеет право назначить документарную проверку. То есть налоговики могут инициировать проверку без выезда в организацию, а процесс проверки осуществляется на основании имеющихся документов и сведений.

Конечно, существуют нарушители, пренебрегающие правилами применения ККТ на постоянной основе, и, соответственно, таким грозит выездная проверка со стороны налоговой. К серьезному нарушению, относятся, например, осуществление расчетов на суммы более 1 млн рублей без применения кассы, использование онлайн-кассы без регистрации либо игнорирование направленных предостережений о недопустимости нарушения законодательства и замечаний со стороны налоговой. В таком случае, выездное обследование неизбежно, но важно заметить, что проверка проводится по поручению руководителя регионального управления ФНС либо его заместителя.

Если по результатам проверки будут обнаружены факты нарушения, тогда налоговые инспекторы имеют право прибегнуть к назначению контрольной закупки. Немаловажно, что инспекторы могут инициировать контрольную закупку в течение 24 часов с момента получения соответствующих данных. Налоговому сотруднику понадобится всего лишь уведомить о проверке местную прокуратуру.

По результатам закупки проверяющий инспектор имеет право выдать предписание об устранении найденных нарушений либо завести дело об административном нарушение

По материалам: Журнала "Российский налоговый курьер"

#контрольно-кассовая техника (ккт)
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#контрольно-кассовая техника (ккт)