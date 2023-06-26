Черногория начинает выдавать визы и виды на жительство цифровым кочевникам

В конце мая 2023 года иммиграционные власти Черногории подтвердили, что в настоящее время они выдают временные виды на жительство и визы D имеющим на это право цифровым кочевникам.
Лица, которым требуется виза для въезда в Черногорию и которые хотят работать в качестве цифровых кочевников в Черногории на срок до 180 дней в году, могут подать заявление на получение визы D в посольстве или консульстве Черногории в стране своего гражданства или резидентства.
Цифровые кочевники должны представить доказательства того, что они работают на работодателя, находящегося за пределами Черногории на момент подачи заявления на получение визы D или ВНЖ и иметь достаточно средств и медицинскую страховку.
Цифровые кочевники, имеющие визы D или ВНЖ, освобождаются от требования платить подоходный налог с населения в Черногории.
Те, кто имеют статус цифрового кочевника и стремятся создать собственную компанию в Черногории или устроиться на работу к черногорскому работодателю, должны получить другой иммиграционный статус.
По материалам ey.com
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