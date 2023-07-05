Армения вводит новый налог на онлайн-услуги по перевозке пассажиров

Армения одобрила законопроект о введении налог на онлайн-услуги по перевозке пассажиров.
Правительство Армении одобрило законопроект о введении нового налога на пассажирские перевозки, бронируемые через онлайн-платформы.
Первоначально налог будет взиматься по ставке 1,5% для безналичных операций и 2,0% для операций с наличными с 1 сентября 2024 года. Ставки будут увеличены до 2,5% и 3,5% в 2025 году для безналичных и наличных платежей соответственно, и до 4,0% и 5,0% соответственно в 2026 году.
По материалу orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь