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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Армения вводит новый налог на онлайн-услуги по перевозке пассажиров

Армения одобрила законопроект о введении налог на онлайн-услуги по перевозке пассажиров.

Ксения Шилкина
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Правительство Армении одобрило законопроект о введении нового налога на пассажирские перевозки, бронируемые через онлайн-платформы.

Первоначально налог будет взиматься по ставке 1,5% для безналичных операций и 2,0% для операций с наличными с 1 сентября 2024 года. Ставки будут увеличены до 2,5% и 3,5% в 2025 году для безналичных и наличных платежей соответственно, и до 4,0% и 5,0% соответственно в 2026 году.

По материалу orbitax.com

#Армения#электронная торговля
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Армения#электронная торговля