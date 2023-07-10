17 июля последний день уплаты НДФЛ за 2022 год

Важно помнить, что все граждане, подавшие декларацию о доходах, полученных в прошлом 2022 году, имеют также обязанность уплатить НДФЛ. Предельный срок уплаты налога в этом году - 17 июля.

То есть все физические лица, которые до 2 мая подали декларацию 3-НДФЛ с данными о своих доходах за прошлый год, теперь должны перечислить в бюджет сумму налога, числящуюся в отчете.

Все услуги по этой теме:

Поможем подготовить 3-НДФЛ. Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами. Обратиться

Проблем с оплатой быть не должно, так как всю процедуру можно осуществить, используя электронный сервис ИФНС либо личный кабинет налогоплательщика.

Также важно знать, что в случае несвоевременной оплаты налогоплательщик помимо налога должен будет уплатить пени. Таким образом, к сумме налога, несвоевременно перечисленной в бюджет, с 18 июля будет начислена пеня из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России.