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Российские налоги
Полина Мостепан
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17 июля последний день уплаты НДФЛ за 2022 год

Важно помнить, что все граждане, подавшие декларацию о доходах, полученных в прошлом 2022 году, имеют также обязанность уплатить НДФЛ. Предельный срок уплаты налога в этом году - 17 июля.

Полина Мостепан
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То есть все физические лица, которые до 2 мая подали декларацию 3-НДФЛ с данными о своих доходах за прошлый год, теперь должны перечислить в бюджет сумму налога, числящуюся в отчете.

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Проблем с оплатой быть не должно, так как всю процедуру можно осуществить, используя электронный сервис ИФНС либо личный кабинет налогоплательщика.

Также важно знать, что в случае несвоевременной оплаты налогоплательщик помимо налога должен будет уплатить пени. Таким образом, к сумме налога, несвоевременно перечисленной в бюджет, с 18 июля будет начислена пеня из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России.

По материалам: Федеральная налоговая служба

#налоговая декларация 3-НДФЛ
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговая декларация 3-НДФЛ