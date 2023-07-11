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Российские налоги
Полина Мостепан
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Пени за уведомление об исчисленных налогах до конца года отменяются

В случае выявления ошибок и недочетов в уведомлении об исчисленных налогах ИФНС не будет наказывать за это и начислять пени. Но имейте в виду, что данная акция продлена всего лишь до конца текущего года и действует она при условии, что на ЕНС у налогоплательщика положительное сальдо, достаточное погасить возможную обязанность по уплате налога.

Полина Мостепан
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По мнению ведомства, процедура позволит налогоплательщикам произвести сверку с ИФНС, а также скрупулезно проверить суммы к уплате.

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В случае обнаружения ошибок и недочетов, у налогоплательщика будет возможность и время подать корректирующее уведомление, а также заявление с просьбой разыскать произведенный платеж.

По материалам: Телеграм канал "Личные налоги"

#налоговое уведомление#ФНС РФ
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое уведомление#ФНС РФ