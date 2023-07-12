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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Президент Нигерии подписал указы, устанавливающие дату вступления в силу Закона о финансах 2023 года

6 июля 2023 года президент Нигерии подписал Указ 2023 года о финансах, при условии, что Закон о финансах 2023 года вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Ксения Шилкина
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Приказ предназначен для соблюдения минимального предварительного уведомления за 90 дней до налоговых изменений, содержащихся в Национальной налоговой политике 2017 года. Закон о финансах 2023 г. был подписан в мае 2023 г.

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В дополнение к указу о дате вступления в силу президент также подписал указы, приостанавливающие действие некоторых налогов. Это включает приостановку:

  • 5% акциза на услуги связи,
  • «зеленого налога», который включает:

· 10-процентный акциз на одноразовый пластик;

· налог на корректировку импорта в размере 2% для некоторых автомобилей;

· повышение акциза на продукцию местного производства.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Нигерия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Нигерия