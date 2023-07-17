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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Казахстан утвердил белый список стран для целей КИК

4 июля в Казахстане опубликован Приказ № 680 от 19 июня, утверждающий список стран, имеющих действующее соглашение с Казахстаном о налоге на прибыль и номинальную ставку налога на прибыль, превышающую 75% от казахстанской ставки налога на прибыль (т.е. превышающую 15%).

Ольга Кутяева
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Данный перечень используется в отношении казахстанских правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК), которые предусматривают исключение из правил для юридических лиц-нерезидентов и иных организаций, зарегистрированных, инкорпорированных или иным образом созданных в стране, отвечающей условиям включения в перечень.

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Налоговые последствия КИК.
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В перечень, утвержденный Приказом № 680, входят:

Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индия, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Латвия, Люксембург, Малайзия, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария (только кантоны: Аргау, Базель-Ланд, Берн, Юра, Золотурн, Тичино и Цюрих), Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

Приказ вступил в силу с даты его подписания – с 19 июня 2023 года.

По материалам Orbitax

#Казахстан#контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC))
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Казахстан#контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC))