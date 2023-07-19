Европейская Комиссия опубликовала пакет мер по устранению нарушений на июль 2023 года

В отношении налогообложения пакет включает, в частности, вопросы КИК для Венгрии, вопросы DAC7 для Бельгии, Греции, Испании, Кипра, Польши и Португалии, а также вопросы ограничения вычета процентов для Люксембурга.

врокомиссия направила Швеции письмо с официальным уведомлением (INFR(2023)4007), в котором обратила внимание на потенциальное несоответствие ее законодательства о предварительном налогообложении законодательству ЕС. Шведские заказчики, оплачивающие работы, выполняемые подрядчиками, учрежденными в других странах-членах ЕС или странах ЕЭЗ, обязаны удерживать предварительный налог на прибыль по ставке 30% с соответствующих вознаграждений, если только иностранные подрядчики не были одобрены шведским налоговым органом для целей предварительного налога на прибыль (обычно это называется "F-tax approval). Комиссия считает, что такое обязательство по удержанию предварительного налога на прибыль в ситуациях, когда иностранные подрядчики не имеют постоянного представительства в Швеции и, следовательно, не несут обязательств по уплате налога на прибыль в Швеции, может нарушить свободу предоставления услуг. Швеции дали 2 месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Комиссией, после чего Комиссия может принять решение о направлении мотивированного мнения.

Все услуги по этой теме:

Еврокомиссия направила Венгрии официальное письмо-уведомление (INFR(2023)2041) с требованием привести по ряду пунктов свои правила налогообложения корпоративного дохода в соответствие с Директивой по борьбе с избежанием налогообложения (Директива Совета (ЕС) 2016/1164). Комиссия выявила расхождения в правилах налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), а также проблематичное определение понятия "ассоциированное предприятие", которое для целей применения норм Директивы должно включать также дочерние компании под общим контролем. Венгерское законодательство этого не гарантирует. Венгрии дали 2 месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Комиссией, после чего Комиссия может принять решение о направлении мотивированного мнения.

Еврокомиссия направила Бельгии письмо с официальным уведомлением (INFR(2014)2191) за ненадлежащее исполнение постановления Суда Европейского союза от 10 марта 2022 года (дело C-60/21). Суд установил, что Бельгия нарушает Договор, отказывая налогоплательщикам-нерезидентам, получающим менее 75% своего мирового дохода в Бельгии, в вычете алиментных платежей из их налогооблагаемого дохода. В Бельгии отказывают в вычете даже в тех случаях, когда налогоплательщик не имеет значительного налогооблагаемого дохода в государстве проживания, что делает невозможным вычет указанных платежей из налогооблагаемого дохода в государстве проживания. Такой отказ ущемляет налогоплательщиков-нерезидентов, воспользовавшихся правом на свободу передвижения работников, поскольку алиментные выплаты не вычитаются из их налогооблагаемого дохода ни в государстве проживания, ни в Бельгии как государстве работы по найму. Бельгия дали 2 месяца, чтобы ответить на письмо с официальным уведомлением. В противном случае Комиссия может вернуть дело с предлагаемыми финансовыми санкциями в Суд Европейского Союза.

Также Еврокомиссия приняла решение направить Бельгии мотивированное мнение (INFR(2015)4212) по поводу сохранения дискриминационных условий освобождения от налогообложения вознаграждения, получаемого от сберегательных вкладов. Комиссия считает, что бельгийская система налоговых льгот, применяемая к доходам от сберегательных вкладов, налагает дискриминационные условия доступа на бельгийский банковский рынок на поставщиков услуг, учрежденных в других государствах - членах Европейского союза или Европейской экономической зоны, и, следовательно, противоречит свободе предоставления услуг (ст. 56 TFEU и ст. 36 Соглашения о Европейской экономической зоне). Теперь у Бельгии есть 2 месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Комиссией. В противном случае Комиссия может принять решение о передаче дела в Суд Европейского Союза.

Еврокомиссия приняла решение направить мотивированное мнение Бельгии (INFR(2023)0003), Греции (INFR(2023)0014), Испании (INFR(2023)0016), Кипру (INFR(2023)0006), Польше (INFR(2023)0031) и Португалии (INFR(2023)0033) за несообщение национальных мер по реализации Директивы Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года (DAC7), вносящей изменения в Директиву 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения. Согласно DAC7, цифровые платформы, такие как веб-сайты и мобильные приложения, которые позволяют налогоплательщикам продавать товары, предлагать онлайн и офлайн персональные услуги, сдавать в аренду недвижимое имущество или транспортные средства, должны сообщать о таких налогоплательщиках и их экономической деятельности. Эта информация поможет налоговым органам предотвратить уклонение от уплаты налогов или искажение отчетности с использованием цифровых платформ. Крайний срок для сообщения национальных мер по транспонированию - 31 декабря 2022 года. У Бельгии, Греции, Испании, Кипра, Польши и Португалии есть 2 месяца на то, чтобы ответить и принять необходимые меры. В случае отсутствия полного сообщения о всех национальных мерах по имплементации Комиссия может принять решение о передаче дела в Суд Европейского Союза.

Комиссия приняла решение передать дело Люксембурга (INFR(2020)2183) в Суд Европейского союза за неспособность правильно перенести положения Директивы Совета ЕС 2016/1164 о борьбе с уклонением от уплаты налогов (ATAD1). ATAD1 предусматривает отступление от мер, ограничивающих вычет процентных платежей из базы корпоративного налога, применительно к финансовым предприятиям. Директива содержит исчерпывающий перечень организаций, считающихся для этой цели финансовыми предприятиями. Однако Люксембург распространяет это исключение также на организации, занимающиеся секьюритизацией, что выходит за рамки положений ATAD1. Данное решение последовало за письмом с официальным уведомлением, направленным Люксембургу в 2020 году, и мотивированным мнением в декабре 2021 года. Поскольку ответ Люксембурга на мотивированное мнение Комиссии оказался неудовлетворительным, а государство-член не приняло мер по законодательному исправлению ситуации, Комиссия приняла решение передать дело Люксембурга в Суд Европейского союза.