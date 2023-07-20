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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Эстония представила существенные налоговые изменения, запланированные на 2024 и 2025 годы

Новый парламент Эстонии принял несколько опубликованных поправок к закону о налогах, которые вступят в силу либо с 2024, либо с 2025 года (а некоторые с 2023 года).

Ксения Шилкина
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Проекты поправок претерпели существенные изменения в ходе парламентских обсуждений.

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Многие из этих изменений касаются налоговых ставок. Стандартная ставка НДС увеличится с 20% до 22% с 1 января 2024 года. С 1 января 2025 года будут увеличены пониженные ставки НДС на услуги по размещению (например, предоставление гостиничных номеров) и публикации в прессе. Одним из этих изменений является сбалансировать государственный бюджет за счет увеличения сбора налоговых поступлений.

Подоходный налог увеличится как для корпораций, так и для физических лиц с 20% до 22% в 2025 году. Доступная в настоящее время льготная ставка корпоративного подоходного налога в размере 14%, применимая к регулярно распределяемой прибыли, и соответствующий 7% налог у источника на дивиденды, выплачиваемые физическим лицам, будут снижены.

С 1 января 2024 года ко всем физическим лицам будет применяться единое освобождение от основного налога в размере 8400 евро, которое заменит сегодняшнее освобождение от налога, размер которого зависит от суммы годового дохода. Одновременно будут отменены некоторые налоговые льготы и вычеты, например, вычет по процентам по жилищному кредиту.

Также принято повышение налоговых ставок на азартные игры и акцизов на алкогольную и табачную продукцию в 2024—2026 годах.

По материалам ey.com

#законодательство#Эстония
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Эстония