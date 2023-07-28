News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
2

Саудовская Аравия обновила руководство по запросам на получение налоговых разрешений

Саудовское управление по закяту, налогам и таможенным сборам (Zakat, Tax, and Customs Authority, ZATCA) выпустило обновленное Руководство по запросам на получение налоговых разрешений.

Ольга Кутяева
Обсудить

Руководство адресовано всем физическим и юридическим лицам, а также представителям и агентам, действующим от их имени, которые желают подать запрос на вынесение решения с целью разъяснения порядка применения правовых норм по тому или иному вопросу, касающемуся любого налогового законодательства, применяемого в Саудовской Аравии.

В Руководстве рассматриваются вопросы о том, что такое решение ZATCA; в каких случаях разрешается или запрещается подавать запросы на решение; лица, имеющие право подавать запросы на решение; а также порядок заполнения и подачи запросов на решение. Кроме того, даны рекомендации по процедурам, выполняемым ZATCA при получении запроса на налоговое решение, обработке запросов на налоговое решение, а также по использованию налоговых решений ZATCA и налогоплательщиками. Также приводится копия формы запроса на получение налогового решения (Форма R1001-A).

По материалам Orbitax

#Саудовская Аравия
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Саудовская Аравия