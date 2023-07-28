Саудовская Аравия обновила руководство по запросам на получение налоговых разрешений

Руководство адресовано всем физическим и юридическим лицам, а также представителям и агентам, действующим от их имени, которые желают подать запрос на вынесение решения с целью разъяснения порядка применения правовых норм по тому или иному вопросу, касающемуся любого налогового законодательства, применяемого в Саудовской Аравии.

В Руководстве рассматриваются вопросы о том, что такое решение ZATCA; в каких случаях разрешается или запрещается подавать запросы на решение; лица, имеющие право подавать запросы на решение; а также порядок заполнения и подачи запросов на решение. Кроме того, даны рекомендации по процедурам, выполняемым ZATCA при получении запроса на налоговое решение, обработке запросов на налоговое решение, а также по использованию налоговых решений ZATCA и налогоплательщиками. Также приводится копия формы запроса на получение налогового решения (Форма R1001-A).