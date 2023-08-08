Азербайджан повысил эффективный порог корпоративного налога для правил КИК

Азербайджан внес поправки в правила о контролируемых иностранных компаниях, увеличив эффективный порог корпоративного налога с 50% до 75% подлежащего уплате налога в Азербайджане.
Таким образом, иностранные компании будут признаваться КИК для местных компаниий Азербайджана, если:
· проценты от финансовых активов;
· роялти от интеллектуальной собственности;
· прирост капитала от продажи акций или других долей участия;
· доходы от финансовой аренды;
· доходы от страховых, банковских и других финансовых операций; и/или
· доход, полученный без выполнения экономических функций.
Увеличение эффективного порога корпоративного налога будет применяться с 1 января 2023 года.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь