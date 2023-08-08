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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Азербайджан повысил эффективный порог корпоративного налога для правил КИК

Азербайджан внес поправки в правила о контролируемых иностранных компаниях, увеличив эффективный порог корпоративного налога с 50% до 75% подлежащего уплате налога в Азербайджане.

Ксения Шилкина
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Таким образом, иностранные компании будут признаваться КИК для местных компаниий Азербайджана, если:

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  • резидент вместе с ассоциированными компаниями прямо или косвенно владеет долей более 50% в капитале иностранной компании, правами голоса или правами на прибыль;
  • эффективный корпоративный подоходный налог, уплачиваемый иностранной компанией, равен или меньше 75% корпоративного подоходного налога, который подлежал бы уплате в Азербайджане с того же дохода; и
  • Не менее 30% доходов иностранной компании составляют:

· проценты от финансовых активов;

· роялти от интеллектуальной собственности;

· прирост капитала от продажи акций или других долей участия;

· доходы от финансовой аренды;

· доходы от страховых, банковских и других финансовых операций; и/или

· доход, полученный без выполнения экономических функций.

Увеличение эффективного порога корпоративного налога будет применяться с 1 января 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Азербайджан#КИК
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Азербайджан#КИК