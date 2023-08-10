Сейшелы вводят налог на экологическую стабильность

Министерство финансов, экономического планирования и торговли Сейшельских островов объявило о вступлении в силу с 1 августа сбора за экологическую стабильность туризма.
Налог, о котором впервые было объявлено в рамках бюджета на 2023 год, взимается учреждениями с посетителей следующим образом:
Сбор не должен включаться в цены заведения, а должен быть включен в счет посетителя в качестве сбора за экологическую стабильность туризма. Заведения должны ежемесячно перечислять собранный сбор в Налоговую комиссию Сейшельских островов (SRC). Сумма сбора не должна рассматриваться как часть оборота предприятия для целей определения налога на прибыль, НДС, налога на оборот средств размещения или налога на маркетинг в туризме (TMT). Также следует отметить, что данный сбор не распространяется на граждан и резидентов Сейшельских островов, детей в возрасте 12 лет и младше (посетителей), а также на членов экипажей авиакомпаний и яхт.
По материалам Ministry of finance, National Planning and Trade
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