News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
0

Сейшелы вводят налог на экологическую стабильность

Министерство финансов, экономического планирования и торговли Сейшельских островов объявило о вступлении в силу с 1 августа сбора за экологическую стабильность туризма.

Ольга Кутяева
Обсудить

Налог, о котором впервые было объявлено в рамках бюджета на 2023 год, взимается учреждениями с посетителей следующим образом:

Все услуги по этой теме:
Нужна готовая сейшельская компания со счетом в банке?
Купить
Нужна готовая сейшельская компания со счетом в платежной системе?
Купить
Вам нужно ликвидировать сейшельскую компанию?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Подробнее
Хотите зарегистрировать фонд на Сейшелах?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с БВО на Сейшельские острова?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза на Сейшельские острова?
Подробнее
Необходимо организовать сабстенс на Сейшелах?
Подробнее
  • 25 SCR с человека за ночь для малых туристических объектов (1-24 номера);
  • 75 SCR с человека за ночь для средних туристических объектов (25-50 номеров); и
  • 100 SCR с человека за ночь для крупных туристических объектов (51 номер и выше), яхт и островных курортов.

Сбор не должен включаться в цены заведения, а должен быть включен в счет посетителя в качестве сбора за экологическую стабильность туризма. Заведения должны ежемесячно перечислять собранный сбор в Налоговую комиссию Сейшельских островов (SRC). Сумма сбора не должна рассматриваться как часть оборота предприятия для целей определения налога на прибыль, НДС, налога на оборот средств размещения или налога на маркетинг в туризме (TMT). Также следует отметить, что данный сбор не распространяется на граждан и резидентов Сейшельских островов, детей в возрасте 12 лет и младше (посетителей), а также на членов экипажей авиакомпаний и яхт.

По материалам Ministry of finance, National Planning and Trade

#Сейшельские острова
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Сейшельские острова