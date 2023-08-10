Сейшелы вводят налог на экологическую стабильность

Все услуги по этой теме:

Сбор не должен включаться в цены заведения, а должен быть включен в счет посетителя в качестве сбора за экологическую стабильность туризма. Заведения должны ежемесячно перечислять собранный сбор в Налоговую комиссию Сейшельских островов (SRC). Сумма сбора не должна рассматриваться как часть оборота предприятия для целей определения налога на прибыль, НДС, налога на оборот средств размещения или налога на маркетинг в туризме (TMT). Также следует отметить, что данный сбор не распространяется на граждан и резидентов Сейшельских островов, детей в возрасте 12 лет и младше (посетителей), а также на членов экипажей авиакомпаний и яхт.