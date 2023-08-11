Хорватия внедряет публичную отчетность по странам

Хорватия опубликовала в Официальном вестнике Закон от 18 июля 2023 года, который предусматривает внедрение публичной отчетности по странам (CbC).

Закон соответствует Директиве (ЕС) 2021/2101 (предыдущее покрытие), включая порог годовой консолидированной выручки для публичной отчетности в размере 750 миллионов евро в каждый из последних двух последовательных финансовых (хозяйственных) лет.

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Отчет должен быть опубликован на веб-сайте отчитывающейся компании в течение 12 месяцев после окончания финансового года.

Отчет должен быть бесплатным и общедоступным как минимум на одном из официальных языков Европейского Союза.

Подотчетные компании могут включать конечные материнские компании групп, соответствующих пороговому значению, или отдельные компании, соответствующие пороговому значению, за исключением случаев, когда группа или компания ведет бизнес только в Хорватии.

Подотчетные компании могут также включать филиалы или дочерние компании в Хорватии, если конечная материнская компания группы не подпадает под действие законодательства Хорватии или другого государства-члена ЕС, за исключением случаев, когда конечная материнская компания опубликовала отчет CbC на своем веб-сайте в течение 12 месяцев после окончания финансовый год, который является бесплатным и общедоступным, по крайней мере, на одном из официальных языков Европейского Союза.

Кроме того, предоставляется освобождение от публикации отчета CbC, если отчет находится в свободном и публичном доступе для любой третьей стороны, находящейся в Европейском Союзе, на веб-сайте Реестра годовой финансовой отчетности.

Требования к публичной отчетности CbC применяются в отношении финансовых лет, начинающихся 1 января 2024 года или после этой даты.