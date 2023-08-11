Новые возможности приложения Госуслуги

На повестке дня новые возможности приложения Госуслуги: теперь, используя приложение, россияне смогут не только получать налоговые уведомления, но и оплачивать причитающие налоги. Однако, важно обратить внимание, что данное новшество доступно только физическим лицам.

Однозначно новый сервис ощутимо упростит процесс уплаты налога, так как налогоплательщикам не придется ждать письма от ФНС либо посещать почтовые отделения.

Все услуги по этой теме:

Уведомления будут приходить с суммами налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), на имущество, землю и транспорт, и, что немаловажно, оплату можно будет произвести через приложение без комиссии.

Чтобы использовать новый сервис, понадобится дать согласие ФНС на дальнейшее получение уведомлений и подписать его при помощи приложения Госключ. После завершения всех манипуляций, в течение суток поступит информация с подтверждением о подключении налоговых уведомлений. Все полученные уведомления от ИФНС будут отображаться в ленте приложения Госуслуги.

Напоминаем, что налоговые уведомления направляются налогоплательщикам постепенно начиная с 10 сентября. Все сведения поступят не позднее 30 дней до срока уплаты, а предельная дата уплаты налогов за прошедший 2022 год -1 декабря 2023 г.