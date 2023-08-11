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Российские налоги
Полина Мостепан
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Новые возможности приложения Госуслуги

На повестке дня новые возможности приложения Госуслуги: теперь, используя приложение, россияне смогут не только получать налоговые уведомления, но и оплачивать причитающие налоги. Однако, важно обратить внимание, что данное новшество доступно только физическим лицам.

Полина Мостепан
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Однозначно новый сервис ощутимо упростит процесс уплаты налога, так как налогоплательщикам не придется ждать письма от ФНС либо посещать почтовые отделения.

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Уведомления будут приходить с суммами налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), на имущество, землю и транспорт, и, что немаловажно, оплату можно будет произвести через приложение без комиссии.

Чтобы использовать новый сервис, понадобится дать согласие ФНС на дальнейшее получение уведомлений и подписать его при помощи приложения Госключ. После завершения всех манипуляций, в течение суток поступит информация с подтверждением о подключении налоговых уведомлений. Все полученные уведомления от ИФНС будут отображаться в ленте приложения Госуслуги.

Напоминаем, что налоговые уведомления направляются налогоплательщикам постепенно начиная с 10 сентября. Все сведения поступят не позднее 30 дней до срока уплаты, а предельная дата уплаты налогов за прошедший 2022 год -1 декабря 2023 г.

По материалам: Телеграм-канала "Госуслуги"

#налоговое уведомление#ФНС РФ
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое уведомление#ФНС РФ